iPhone 16 Pro (256 GB): un vero best buy con l'offerta di oggi

iPhone 16 Pro diventa sempre più interessante: la versione da 256 GB dello smartphone di Apple, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 1.109 euro, con anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna. Per accedere al prezzo indicato è possibile sfruttare l’offerta eBay, linkata qui di sotto, e utilizzare il codice sconto PSPRMAR25, da aggiungere prima di completare il pagamento. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. L’offerta è disponibile qui di sotto.

iPhone 16 Pro: un affare a questo prezzo

Con iPhone 16 Pro si va sul sicuro e c’è ora la possibilità di puntare sul vero best buy della gamma Apple scegliendo la versione da 256 GB. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC Apple A18 Pro affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da un display OLED da 6,3 pollici con Dynamic Island. Il sistema operativo è iOS 18 con anche la possibilità di sfruttare Apple Intelligence. Lo smartphone riesce, quindi, a garantire prestazioni elevate anche con dimensioni compatte, confermandosi come un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone da prendere oggi.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR25, da aggiungere al momento del check-out, è ora possibile acquistare iPhone 16 Pro da 256 GB al prezzo scontato di 1.109 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure con Klarna. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è disponibile con una garanzia di 24 mesi. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.