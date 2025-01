iPhone 16: prezzo super con l'offerta di oggi per le versioni da 128 e 256 GB

iPhone 16 diventa sempre più interessante ed è oggi il vero best buy della gamma di smartphone di Apple. Grazie all’offerta in corso su eBay e al codice sconto CRAZYSALDI25PC, infatti, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 783 euro, scegliendo la versione da 128 GB, oppure di 911 euro, optando per la versione da 256 GB. Entrambe le varianti sono disponibili anche con pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Ci sono 24 mesi di garanzia. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16: un best buy a questo prezzo

Chi sceglie oggi iPhone 16 può contare su di un ottimo smartphone, completo e ricco di funzioni che può rappresentare la scelta giusta per acquistare un nuovo smartphone Apple. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A18, realizzato a 3 nm. Il modello è dotato anche di 8 G di memoria RAM (2 GB in più rispetto a iPhone 15). C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS 18 con possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 16 al prezzo scontato di:

783 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 911 euro per la versione da 256 GB

Entrambe le varianti sono disponibili anche optando per il pagamento in 3 rate, con Klarna o PayPal. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. La promozione è valida solo per un breve periodo e può essere sfruttata tramite il box qui di sotto. La consegna è gratuita.