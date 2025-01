iPhone 16 Plus al prezzo più basso di sempre su Amazon: è un affare (anche in 5 rate)

iPhone 16 Plus diventa sempre più interessante: con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone cala di prezzo, fino a toccare il suo minimo storico sullo store. In questo momento, lo smartphone di Apple è disponibile al prezzo scontato di 1.001 euro invece di 1.129 euro, con possibilità di scegliere tra diverse colorazioni e con l’opzione per effettuare il pagamento in 5 rate. La promo è riguarda la versione venduta da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16 Plus: ora il prezzo è giusto

La scheda tecnica di iPhone 16 Plus comprende un display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island e il SoC Apple A18, realizzato a 3 nm. Ci sono, inoltre, 8 GB di RAM e 128 GB di storage ed è possibile sfruttare una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel.

Lo smartphone, grazie a queste specifiche, può garantire prestazioni elevate, in tutti i contesti di utilizzo. C’è anche il sistema operativo iOS 18, con possibilità anche di utilizzare Apple Intelligence. C’è anche una batteria con capacità di 4.674 mAh che può garantire un’autonomia davvero elevata, al top della gamma Apple.

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16 Plus al prezzo scontato di 1.001 euro. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate senza interessi, con carta di debito o senza interessi. La promozione rappresenta il nuovo prezzo minimo storico per lo smartphone su Amazon. Lo sconto è valido per diverse colorazioni ed è accessibile di seguito.