Il tuo iPhone 16 è decisamente più veloce in download 5G

Se hai già pre-ordinato uno dei nuovi modelli di iPhone 16, presentati all’evento Glowtime di Apple, non starai più nella pelle di riceverlo per “spupazzartelo” in tutte le sue novità. Tra le varie migliorie che sono state introdotte, c’è un aggiornamento davvero interessante lato rete e connessione. Infatti, i nuovi smartphone di Casa Cupertina risultano decisamente più veloci in download 5G.

Il motivo è presto detto. Apple si sta ancora affidando a Qualcomm per i suoi modem e quello che è installato ora fa la differenza. Stiamo parlando dello Snapdragon X75 che, stando ad alcuni test, in download 5G è fino al 26% più veloce nei modelli 16 Pro e 16 Pro Max. Una notizia che farà esultare i patiti della velocità.

I dati arrivano da SpeedSmart che li ha pubblicati confrontando i risultati ottenuti in download 5G dagli iPhone 16 Pro rispetto a quelli degli iPhone 15 Pro. Nel rapporto ufficiale pubblicato dall’azienda si legge:

Confrontando i dati dei test di velocità di iPhone 16 Pro e Pro Max con iPhone 15 Pro e Pro Max dell’anno scorso, abbiamo osservato un impressionante aumento medio del 23,7% nelle velocità di download su tutte e tre le principali reti statunitensi. Verizon si distingue con un miglioramento del 26,4% nelle velocità medie di download 5G.

iPhone 16 migliori nel download 5G

Una buona notizia per i futuri possessori di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. I nuovi device di Apple hanno raggiunto ottimi risultati ai test in download con il 5G, migliorando notevolmente le prestazioni. Addirittura, secondo i dati forniti da SpeedSmart, T-Mobile e Verizo hanno raggiunto una velocità media in download di oltre 400 Mbps:

Sia T-Mobile che Verizon – spiega il report – mostrano ottime prestazioni di rete con il nuovo iPhone, raggiungendo velocità di download medie di oltre 400 Mbps. È probabile che queste velocità migliorino ulteriormente man mano che la copertura 5G UC di T-Mobile e UW di Verizon continuano a espandersi.

Ci aspettiamo che, con l’introduzione del WiFi 7, gli iPhone 16 Pro possano regalare grandi soddisfazioni lato connettività. Potremo toccare con mano queste migliori non appena ci verranno consegnati in tutto il loro splendore.