iPhone 16: nuovo minimo storico su Amazon con la promo di oggi (anche in 5 rate)

iPhone 16 cala di prezzo su Amazon: con l’offerta di oggi, infatti, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 829 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta in questione è valida per alcune colorazioni. Con la promo in corso, iPhone 16 è ora disponibile al nuovo minimo su Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16: un vero affare a questo prezzo

La scheda tecnica di iPhone 16 comprende un display OLED da 6,1 pollici arricchito dalla Dynamic Island. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è, invece, il SoC Apple A18, uno dei chip più potenti sul mercato anche grazie al processo produttivo a 3 nm che fa la differenza in termini di efficienza.

Lo smartphone è dotato di 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18 con anche la possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16 al prezzo scontato di 829 euro con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto proposto da Amazon rappresenta il nuovo minimo storico sullo store per questo modello di Apple ed è valido per quasi tutte le colorazioni della gamma.