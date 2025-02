iPhone 16: nuova colorazione in arrivo? Sarebbe una mossa inaspettata

Che ne direste di un iPhone 16 rosso? Lo sappiamo: Apple ha una tradizione ormai consolidata riguardo al lancio di nuove colorazioni per i suoi melafonini, generalmente a metà del ciclo di vita del prodotto, tra marzo e aprile.

Dal 2017 a oggi, l’azienda ha introdotto nuove opzioni di colore in sei occasioni, spesso con grande successo. Ad esempio, nel 2017 è arrivato il (PRODUCT)RED per l’iPhone 7, seguito da una versione simile per l’iPhone 8 nel 2018.

Più recentemente, nel 2021, l’iPhone 12 ha debuttato in una tonalità viola, mentre nel 2022 l’iPhone 13 ha visto l’aggiunta del verde per i modelli standard e dell’Alpine Green per le versioni Pro. Nel 2023, invece, è stata la volta del giallo per l’iPhone 14.

Nuovo iPhone 16 rosso all’orizzonte? Non è da escludere

In molti si chiedono se questa tradizione possa continuare anche nel 2025. Apple ha saltato l’introduzione di nuovi colori in alcuni anni, come nel caso dell’iPhone XR (2019), dell’iPhone 11 (2020) e dell’iPhone 15 (2024). Al momento, non ci sono indiscrezioni su possibili nuove tonalità per l’iPhone 16, il che rende difficile prevedere se l’azienda opterà per un refresh cromatico. Considerando che Apple non ha introdotto nuovi colori nel 2024, le probabilità potrebbero essere più basse rispetto agli anni precedenti.

Per quanto riguarda i modelli Pro, la situazione è ancora più incerta. Apple ha aggiunto una nuova tonalità solo una volta, nel 2022, con l’Alpine Green per l’iPhone 13 Pro. Pertanto, è meno probabile che i modelli Pro ricevano un nuovo colore quest’anno.

Attualmente, l’iPhone 16 è disponibile in nero, bianco, verde, rosa e blu. Se Apple decidesse di introdurre una nuova tonalità, le opzioni plausibili potrebbero includere il rosso, il giallo, il viola o il grigio, colori già proposti in passato e sufficientemente distinti dalle opzioni attuali. Tuttavia, mancano ancora indicazioni concrete e potrebbe essere troppo presto per ricevere conferme in tal senso, considerando che i rumor sui nuovi colori introdotti da Apple per i suoi iPhone tendono ad emergere più avanti nel corso dell’anno.