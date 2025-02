iPhone 16 in offerta su Amazon: il prezzo è ottimo (anche 256 GB)

iPhone 16 è protagonista di una nuova offerta da cogliere al volo: lo smartphone di Apple, infatti, è oggi disponibile in sconto su Amazon con la possibilità di prendere la versione da 128 GB al prezzo di 849 euro e la versione da 256 GB, probabilmente la più interessante ed equilibrata della gamma, al prezzo di 999 euro.

Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, c’è la possibilità di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto, scegliendo la versione desiderata. In sconto ci sono diverse colorazioni.

iPhone 16: un affare nella gamma Apple

La scheda tecnica di iPhone 16 comprende un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island a cui si affianca il SoC Apple A18, realizzato con processo produttivo a 3 nm e in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Lo smartphone è dotato anche di 8 GB di memoria RAM (con 2 GB in più rispetto ad iPhone 15). Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18, con la compatibilità con le funzioni Apple Intelligence.

Sfruttando la promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16 in sconto al prezzo di:

849 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 999 euro per la versione da 256 GB

Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate, per tutti gli account Amazon abilitati a questa modalità di pagamento (in genere basta avere Prime attivo).