iPhone 16 in offerta a 812€: è il prezzo più basso di sempre

iPhone 16 diventa sempre più conveniente e con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPROTT24 è ora disponibile al prezzo scontato di 812 euro, con la possibilità anche di pagamento in 3 rate tramite PayPal e con 24 mesi di garanzia. L’offerta riguarda le colorazioni Blu, Nero, Bianco e Teal (basta premere sul colore desiderato per raggiungere la pagina della promozione) ed è destinata a terminare a breve. Grazie alla promozione in corso, lo smartphone di Apple è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico.

iPhone 16: a questo prezzo è davvero un best buy

Il calo di prezzo rende iPhone 16 la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone. Tra le caratteristiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A18 a 3 nm che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18.1, con possibilità di sfruttare Apple Intelligence, appena arrivata in Italia (il supporto all’italiano, però, arriverà in futuro).

Grazie all’offerta eBay in corso e al codice sconto PSPROTT24 è ora possibile acquistare iPhone 16 al prezzo scontato di 812 euro invece di 979 euro. Si tratta dell’occasione giusta per poter mettere le mani su di un nuovo iPhone. Il rapporto qualità/prezzo è ottimo.

L’offerta è valida per le colorazioni:

È possibile anche completare l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia.