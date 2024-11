iPhone 16 in offerta a 809€: è il nuovo minimo storico

iPhone 16 cala di prezzo e diventa sempre più interessante: grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPROTT24, infatti, lo smartphone di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 809 euro, con possibilità di optare anche per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o con Klarna. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per lo smartphone di Apple. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16: ora è un vero best buy

La scheda tecnica di iPhone 16 conferma l’ottimo rapporto qualità/prezzo dello smartphone. Tra le specifiche tecniche, infatti, troviamo il SoC Apple A18 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm e affiancato da 8 GB di memoria RAM. Lo smartphone di Apple può contare anche su 128 GB di storage e su di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel.

Il comparto software include il sistema operativo iOS 18, con aggiornamenti costanti da parte di Apple e, soprattutto, con la possibilità di sfruttare Apple Intelligence. iPhone 16 è l’unico modello della gamma Apple, con l’eccezione dei modelli Pro, a poter sfruttare le funzionalità IA di Apple per quanto riguarda gli smartphone.

Con l’offerta eBay in corso in questo momento e con il codice sconto PSPROTT24 è ora possibile acquistare iPhone 16 128 GB al prezzo scontato di 809 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta, disponibile solo per un breve periodo, è possibile seguire il link riportato qui di sotto.