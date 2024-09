iPhone 16, già disponibili tutti gli sfondi ufficiali: scaricali subito

Apple ha presentato al mondo i nuovi modelli della serie iPhone 16, ma tutti e quattro i dispositivi verranno lanciati sul mercato il prossimo 20 settembre.

Nonostante manchi ancora un po’ di tempo prima che gli smartphone arrivino effettivamente tra le mani degli utenti, è già possibile scaricare gli sfondi ufficiali.

Tutti i nuovi sfondi per gli iPhone 16 sono online

Gli sfondi della serie iPhone 16 si dividono in due categorie: la prima che racchiude quelli destinati ai modelli standard e Plus, l’altra riguardante le unità Pro e Pro Max.

Questi wallpaper giocano molto con le forme circolari e sono abbinati ai colori stessi dei dispositivi. Per i modelli 16 e 16 Plus sono inclusi Black, Ultramarine, Teal, Pink e White. Per quanto riguarda i modelli 16 Pro e 16 Pro Max, i colori disponibili sono Black Titanium, Natural Titanium, White Titanium e Desert Titanium.

Sfondi per iPhone 16 e 16 Plus

Immagini

Sfondi per iPhone 16 Pro e 16 Pro Max

Immagini

Un ringraziamento speciale va allo staff di YTECHB per aver raccolto tutti gli sfondi ed averli resi disponibili per il download. Va fatta una precisazione: nella galleria in alto puoi trovare i file compressi, che servono esclusivamente per avere un’idea su quali siano i wallpaper e scegliere i tuoi preferiti. Per scaricare i file alla massima risoluzione, clicca sul link indicato di seguito e verrai reindirizzati alla relativa pagina di Google Drive:

Ovviamente, puoi installare gli sfondi per i nuovi iPhone 16 anche su smartphone Android o altri melafonini di passata generazione.