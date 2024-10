iPhone 16: come nasce l'idea del tasto Controllo Fotocamera

Il tasto Controllo Fotocamera è una delle novità più evidenti della linea di smartphone iPhone 16: una soluzione che permette all’utente di accedere a diverse funzioni dei sensori fotografici, simulando in tal senso quanto si potrebbe fare con una fotocamera convenzionale.

Adesso, due dei designer che hanno portato alla progettazione del dispositivo ne hanno discusso nel corso dell’ultima puntata del podcast Cool Hunting Design Tangents.

iPhone 16: l’idea dietro al Controllo Fotocamera

A parlare sono stati Rich Dinh, progettista senior in casa Apple, che ha lavorato sui smartphone iPhone sin dal modello originale, e Johnny Manzari, specializzato nello studio delle interfacce di interazione per l’utente.

Dinh spiega di apprezzare personalmente il grande vantaggio del pulsante Controllo Fotocamera: il poter prendere il telefono e iniziare subito a scattare. Fa l’esempio di quando si ha la necessità di avere delle immagini veloci, magari mentre i propri bambini stanno facendo qualcosa di divertente: grazie al pulsante è possibile accedere subito alla fotocamera e iniziare a scattare o a registrare filmati.

Sia Dinh che Manzari hanno dunque affermato che il punto di partenza che ha portato alla progettazione del pulsante Controllo Fotocamera è stato proprio chiedersi come avrebbero potuto consentire alle persone di catturare sempre e facilmente i loro momenti speciali.

Gran parte del tempo è stata dedicata al design specifico del pulsante in sé, da lì la scelta di renderlo sensibile a diversi tipi di pressione per dare all’utente non solo più possibilità di personalizzazione, ma per restituirgli la sensazione fisica di un pulsante che quasi si distingue dal resto del corpo del telefono.

Una tecnologia completamente nuova per Apple, che comprende anche la resistenza all’acqua con grado di protezione IP68 e l’uso di materiali come zaffiro e finiture in acciaio inossidabile.

Abbiamo quindi questa combinazione di un sensore di forza e di un sensore capacitivo su un pulsante meccanico, una novità per Apple. È una cosa che non abbiamo mai fatto prima, ma che sblocca tutta una serie di nuove esperienze.

