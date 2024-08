iPhone 16 arriva a settembre: il risparmio su iPhone 15, 14 e 13 è al massimo

Ieri è stato confermato ufficialmente l’arrivo dei nuovi iPhone 16. I dispositivi di ultima generazione sono attesi per il prossimo 9 settembre. Inevitabilmente, il lancio della nuova generazione di smartphone porta con sede i vantaggi anche per chi ha deciso ad acquistare un modello già in commercio.

Infatti, il risparmio su iPhone 15, 14 e 13 sta toccando i massimi livelli. Sconti super interessanti disponibili anche su Amazon. Dai un’occhiata alle migliori occasioni del momento e approfittane rapidamente.

iPhone 16 è il chiave per risparmiare sugli altri modelli

Acquistare un modello precedente, rispetto a quello in uscita, non significa affatto avere fra le mani un dispositivo vecchio oppure lento. Soprattutto quando si tratta di device Apple, che ancora dopo diversi anni dal lancio risultano performanti e perfetti, investire in un modello appena precedente è sicuramente una scelta saggia. Infatti, ti permette di risparmiare senza rinunciare a prestazioni di alto livello.

iPhone 13 128GB (diversi colori a disposizione) a 579€ (-180€).

iPhone 14 128GB a 699€ (-180€).

iPhone 15 128GB a 769€ (-190€).

iPhone 15 Plus 128GB a 949€ (-180€).

iPhone 15 Pro 128GB a 999€ (-240€).

iPhone 15 Pro Max 256GB a 1199€ (-310€).

Approfittare ora del crollo di prezzo dei melafonini già in commercio è la migliore idea, se desideri acquistare un nuovo smartphone Apple. Proprio questo è il beneficio principale del lancio del nuovo modello. Con l’arrivo di iPhone 16 puoi risparmiare tanto su quelli già disponibili e queste offerte Amazon ne sono la prova.