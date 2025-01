iPhone 16 128GB in offerta Amazon: a questo prezzo è lo smartphone da acquistare

Se stavi aspettando l’offerta giusta per acquistare iPhone 16 è finalmente arrivata. Su Amazon il nuovo smartphone Apple è disponibile al prezzo di 851,99 euro invece di 979, con spedizione Prime immediata. Al checkout puoi selezionare due opzioni diverse per il pagamento a rate: in 5 soluzioni a tasso zero con Amazon oppure con rate personalizzate scegliendo Cofidis.

iPhone 16: fotografie spettacolari e tanta autonomia

iPhone 16 ha rappresentato un importante passo in avanti rispetto al suo predecessore, combinando in maniera sapiente potenza, versatilità e stile.

Tra le novità spicca il nuovo pulsante “Controllo Fotocamera” con cui gestire separatamente le funzioni principali del sistema di fotocamere da 48megapixel con tecnologia Fusion: zoom, regolazione profondità di campo e altre caratteristiche saranno subito a portata di “tap” per immagini mozzafiato in ogni condizione di luce.

Il dispositivo è alimentato dal nuovo chipset A18, un incredibile salto generazionale che assicura prestazioni di altissimo livello per ogni genere di attività: dalla fotografia al video fino ad arrivare persino al gaming. Il tutto senza perdere in efficienza energetica, anzi, dato che arriviamo a ben 22 ore di riproduzione video.

E poi c’è il solito protagonista principale: il fantastico display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto da Ceramic Shield, ultraresistente e ultradefinito. Da non sottovalutare infine il Tasto Azione, ereditato dalla precedente famiglia Pro, con cui accedere rapidamente alle tue funzioni preferite.

iPhone 16 è un top di gamma imprescindibile se vuoi il meglio delle funzioni ad un prezzo ragionevole: acquistalo adesso a soli 851,99 euro invece di 979, anche a rate.