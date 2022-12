iPhone 15 Ultra: diversi fornitori parteciperanno alla sua costruzione

Oggi apprendiamo che il futuro flagship di casa Apple, il famigerato “iPhone 15 Ultra” (nome provvisorio) non sarà costruito solo da Foxconn. Sembra che Apple abbia chiesto anche a Luxshare di partecipare alla realizzazione del prossimo melafonino di punta. A riportarlo, la società di ricerca TrendForce.

Ad oggi non sappiamo quale sia la percentuale di ordini, ma tale mossa aiuterà sicuramente a ridurre i rischi che abbiamo visto con iPhone 14 Pro in questi mesi. Al momento non ci è dato sapere quale sia la percentuale di ordini del nuovo brand.

iPhone 15 Ultra verrà assemblato da Foxconn e Luxshare

Da rumors emersi in rete sappiamo che i nuovi modelli di punta di Apple, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max saranno notevolmente differenti. Addirittura, si dice che quest’ultimo possa venir commercializzato come “iPhone 15 Ultra”. A ribadirlo, il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman.

Tra l’altro, poche settimane fa, l’analista della mela Ming-Chi Kuo, aveva detto che Luxshare e Pegatron avevano ottenuto il 10% degli ordini di iPhone 14 Pro e Pro Max da Foxconn. Tuttavia, questo non si traduce in un miglioramento della disponibilità dei telefoni, per il momento. Le prime spedizioni di massa stanno partendo proprio in questi giorni.

TrendForce ha visto che Apple sta cercando di fare delle prove per diversificare i partner di produzione per i futuri modelli, così da evitare le spiacevoli situazioni che abbiamo visto finora.

A causa dei lockdown governativi in Cina, Foxconn è stata costretta a chiudere gli impianti di Zhengzhou per molto tempo, e questo ha portato ad avere una riduzione della capacità produttiva di iPhone 14 Pro e Pro Max. Ecco che quindi la società ha abbassato le previsioni di spedizione di melafonini premium per il 2023 a 47 milioni di unità, con un calo pari al 22% rispetto al passato.

