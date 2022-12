iPhone 15 Ultra: avrà un design simile a quello di Xiaomi 13? (FOTO)

Pochi giorni fa abbiamo fatto la conoscenza dei nuovi flagship Xiaomi 13 e 13 Pro. Sono device chiacchieratissimi e tutti li stanno paragonando ai melafonini di Apple. Rimanendo oggettivi, sembra che i terminali del marchio cinese superino quelli della mela su più fronti. Xiaomi 13 infatti, è un gioiello di progettazione, ricco di potenza con un hardware strepitoso, tecnologie all’avanguardia e maneggevole da far paura. iPhone 15 Ultra prenderà quindi spunto da questi gadget?

Il merito di ciò lo si deve al design ad angolo retto di cui dispone. La tendenza a realizzare gadget squadrati come “mattoncini” la si deve ad Apple con i suoi iPhone 12, ma adesso la compagnia asiatica ha migliorato il concept rendendolo “perfetto”. Ecco che quindi sono sorti i primi concept di iPhone 15 Ultra (l’ammiraglia next-gen di Cupertino) che ci mostrano come potrebbe prendere ispirazione dal top di gamma rivale.

Ad oggi, gli utenti che hanno avuto in mano i nuovi top di gamma di Xiaomi affermano che l’ergonomia è qualcosa di “incredibile”. Il merito va alla compagnia cinese che ha adottato un guscio in vetro con bordi aventi una curvatura 2.5D che migliorano quindi, il classico design a mattoncino dei melafonini.

We will of course expect USB-C. Such a clean design with titanium metal! pic.twitter.com/c9lkpX765J

— Vadim Yuryev (@VadimYuryev) December 7, 2022