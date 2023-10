iPhone 15 subito in offerta: a QUESTO PREZZO è da prendere ADESSO (-90€)

La prima vera offerta dedicata a iPhone 15 rende lo smartphone subito un best buy: grazie alla nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 889 euro, con 90 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. La promozione è valida per le versioni Nero e Verde dello smartphone. È possibile anche optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi grazie a PayPal. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

iPhone 15 a prezzo scontato: è da prendere subito

Scegliere iPhone 15 è, in questo momento, una scelta davvero vantaggiosa. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e presenta anche il potente SoC Apple A16 Bionic (lo stesso utilizzato da iPhone 14 Pro). Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. C’è poi il sistema operativo iOS con accesso completo a tutti i servizi di Apple. La prima offerta per lo smartphone garantisce subito un risparmio netto, rendendo l’acquisto molto conveniente. Lo smartphone ha tutto quello che serve per soddisfare appieno le esigenze degli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone da comprare a prezzo ridotto.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 889 euro. Si tratta di una promozione che garantisce ben 90 euro di sconto sul nuovo smartphone di Apple, con possibilità di scegliere tra la colorazione Nero e quella Verde. C’è anche l’opzione per pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione è destinata a durare solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.