iPhone 15 sta arrivando: è il momento di comprare iPhone 14 (ecco perché)

Solo qualche giorno fa, Apple ha confermato ufficialmente la data del suo keynote settembrino: si terrà il prossimo 12 settembre. Anche se il colosso di Cupertino non l’ha specificato, è possibile dare praticamente per scontato che i protagonisti principali saranno tutti i modelli iPhone 15. Sfavillanti melafonini, potenti e ricchi di novità. Ecco, proprio il momento del lancio dei nuovi smartphone della mela morsicata, è quello perfetto per acquistare un iPhone 14 (standard, Plus, Pro o Pro Max che sia).

Me ne rendo conto: può sembrare un ragionamento privo di senso logico. Del resto, perché acquistare adesso, qualcosa che a breve sarà sorpassato da nuovi prodotti? Per una manciata di buone ragioni, che proverò a raccontarti.

iPhone 15 alle porte: scegli ora iPhone 14

No, non è perché i prossimi melafonini saranno brutti o poco potenti, anzi: è assai probabile che Apple, come ogni anno, stupisca tutti. I motivi per scegliere adesso un modello che a breve sarà parte della linea di “ex flagship” sono da ricercare altrove.

Ho scelto le 5 ragioni principali che dovrebbero portarti ad approfittare della prima offerta valida disponibile per iPhone 14:

Ottimo rapporto qualità-prezzo: certamente è questa la motivazione principale, ma non l’unica. Con l’imminente arrivo di iPhone 15, il futuro predecessore ha subito un significativo abbassamento di prezzo, rendendolo una scelta davvero vantaggiosa in termini di rapporto qualità-prezzo. Puoi ottenere un dispositivo altamente performante a un prezzo più accessibile rispetto al modello più recente, senza compromettere le funzionalità chiave. Ecco le migliori occasioni del momento – disponibili su Amazon – per i vari modelli di iPhone 14: Standard a partire da 799,99€ invece di 1029€ ;

; Plus a partire da 979€ invece di 1179€ ;

a partire ; Pro a partire da 1099€ invece di 1339€ ;

a partire ; Pro Max a partire da 1279€ invece di 1489€. Nessuna attesa per la consegna: lo ordini adesso, lo ricevi immediatamente. Lo stesso non si può certo affermare dei device in arrivo: non sono ancora ufficiali e ci sarà una fase di preordine, prima che partano le prima consegne. Se hai bisogno del tuo nuovo smartphone il prima possibile, non è un dettaglio da trascurare; Prestazioni Eccellenti: si tratta di un dispositivo potente e all’avanguardia. La sua capacità di eseguire app complesse, giochi e attività quotidiane è notevole, garantendo un’esperienza fluida e reattive, sotto tutti i punti di vista; Design e Funzionalità: Il design e le funzionalità sono tutt’altro che datate. Apple ha sempre curato con attenzione l’estetica e l’ergonomia dei propri dispositivi, e iPhone 14 non fa eccezione. La sua costruzione di alta qualità, unita a caratteristiche come Face ID, schermo retina e un sistema fotografico avanzato, continua a offrire un’esperienza premium; Affidabilità: iPhone 14 gode di un’affidabilità consolidata, grazie alla sua maturità sul mercato. Ce l’hanno milioni di utenti ormai e lo utilizzano quotidianamente: non sono note problematiche specifiche relative ad alcun modello della gamma. Inoltre, Apple offre un supporto software continuo per i modelli precedenti: il dispositivo continuerà a ricevere aggiornamenti software e correzioni di bug per diversi anni ancora.

Insomma, acquistare adesso iPhone 14, proprio mentre iPhone 15 è in arrivo è un’ottima idea e adesso sai anche perché. Approfittando delle promozioni, puoi ottenere centinaia di euro di sconto su un melafonino ancora particolarmente potente e che rimarrà tale per diversi anni a seguire. Naturalmente, il consiglio che mi sento di darti è comunque quello di evitare, in questo momento, di acquistarlo a prezzo pieno oppure tramite abbonamento telefonico. Si tratta degli unici due contesti in cui – a mio avviso – scendere a compromessi con un modello di melafonino che sta per essere sorpassato non ha senso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.