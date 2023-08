iPhone 15 Pro: svelata la RAM, brutte notizie all'orizzonte?

Dalle ultime indiscrezioni apprendiamo che iPhone 15 Pro presenterà un processore inedito che vanterà anche un core aggiuntivo rispetto al chip visto sul modello attuale. Tuttavia, pare che la RAM resterà di soli 6 GB, a quanto suggerisce un insider di settore sul portale di X. Oramai ci siamo: l’annuncio è proprio dietro l’angolo. Mancano pochissime settimane al debutto e le indiscrezioni emergono giorno dopo giorno. Dall’ultimo leak scopriamo nuovi rumors inerenti i modelli di punta della gamma in arrivo.

Secondo il tipster Unknownz21, il quale ha condiviso le informazioni sul noto portale di X (ex Twitter, per intenderci), scopriamo che iPhone 15 Pro e 15 Pro Max avranno il nuovo processore Apple Bionic A17 sotto la scocca. Questo presenterà una CPU e una GPU con 6 core cadauna; al contrario, l’A16 ha sei core sulla CPU e cinque sulla GPU. Il nuovo modello offrirà prestazioni eccellenti nei giochi e nelle attività più impegnative.

Apple A17 – t8130 – Coll

6 CPU Cores + 6 GPU Cores

3.70 GHz

6GB LPDDR5 DRAM – Micron/Samsung

TSMC 3nm Process

LPDDR = Low Power Double Data Rate SDRAM

The A17 is used by both the D83 and D84, also likely planned for D47 and D48 (16 series), as the D9x will use t8140 (A18).

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 9, 2023