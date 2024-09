iPhone 15 Pro: prezzo crollato, costa 325€ in meno rispetto al 16 Pro | Best Buy

iPhone 15 Pro è lo smartphone giusto da prendere oggi per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone. Il prezzo, infatti, è crollato, molto più rispetto ad altri modelli della serie 15, con il lancio dei nuovi iPhone 16. Attualmente, grazie all’offerta eBay e al codice sconto PSPRSETT24, infatti, iPhone 15 Pro 128 GB è disponibile al prezzo scontato di 914 euro, con ben 325 euro di sconto rispetto al nuovo iPhone 16 Pro da 128 GB. L’acquisto può avvenire in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro: ora è il best buy della gamma Apple

Con iPhone 15 Pro si va sul sicuro ed è possibile assicurarsi uno smartphone completo, veloce e compatto, ideale per tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A17 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con il sensore principale da 48 Megapixel che ha provato “sul campo” sulla qualità. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple e con, in un futuro prossimo, l’arrivo di Apple Intelligence,

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24, da aggiungere al momento del pagamento, prima di completare l’ordine, oggi è possibile acquistare iPhone 15 Por 128 GB al prezzo scontato di 914 euro, con 325 euro di sconto rispetto al nuovo iPhone 16 Pro.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal.