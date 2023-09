iPhone 15 Pro: prestazioni da paura con il nuovo processore A17 Pro

In queste ore sono trapelati online i punteggi di Geekbench relativi ai processori dei nuovi iPhone 15 Pro. I device, per chi non lo sapesse, dispongono di un innovativo chipset A17 Pro costruito con un nodo architettonico a 3 nanometri e sono coadiuvati da ben 8 GB di RAM. Dai risultati emersi infatti, si notano subito i miglioramenti prestazionali che i SoC next-gen sono stati in grado di apportare ai melafonini. Il salto rispetto all’A16 Bionic è stato notevole.

iPhone 15 Pro: il nuovo processore fa miracoli

Come notato dal portale di MySmartPrice, all’interno di Geekbench, la nota piattaforma di benchmarking, sono emersi i risultati relativi ad un iPhone avente una CPU a sei core con frequenza di clock di 3,78 GHz. Ovviamente il dispositivo in questione non può che essere il nuovo modello di punta annunciato pochissimi giorni fa.

All’interno dei portale, il device ha ottenuto uno score di 2908 punti per il single core e 7238 nel multi-core. La differenza con iPhone 14 Pro è evidente; l’ex top di gamma aveva infatti ottenuto 2642 e 6739 punti, rispettivamente, grazie alla presenza dell’A16 Bionic. Allo stesso tempo, pare che iPhone 15 Pro Max sia riuscito a registrare un punteggio di 2864 e 7024 punti, leggermente inferiore alla versione da 6,1″ ma ugualmente incredibile.

Da Geekbench si possono osservare anche gli 8 GB di RAM per i nuovi modelli; giusto per chi non lo sapesse, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max avevano “solo” 6 GB di memoria virtuale.

Dalla presentazione abbiamo visto che il chip A17 Pro di Apple è stato realizzato con un nodo architettonico a 3 nanometri da TSMC; presenta una CPU a sei core capace di aumentare del 10% le prestazioni rispetto alla generazione passata. Ottima anche la GPU che, secondo i dati, dovrebbe essere più veloce del 20% rispetto a quella contenute nell’A16. C’è poi un motore neurale a 16 core che elabora fino a 35 trilioni di operazioni al secondo. Menzione speciale poi per la GPU con archittura shader sviluppata in casa; Apple afferma che questa è la più grande riprogettazione mai compiuta nell’ambito delle GPU dell’azienda di Cupertino.

Certo, i nuovi device sono incredibili, ma se volete fare un buon affare, vi suggeriamo iPhone 14 Pro da 128 GB a soli 1049,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il modello del 2022 è ancora eccellente e costa molto meno dell’iterazione next-gen.

