iPhone 15 Pro ora costa meno grazie a QUEST'OFFERTA (-200€)

È il momento di acquistare iPhone 15 Pro. Lo smartphone, infatti, ora costa meno e diventa sempre di più un best buy. Grazie alla nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Apple con un prezzo scontato di 1.039 euro, beneficiando di 200 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store e avendo la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 15 Pro è in offerta con 200 euro di sconto

Il nuovo iPhone 15 Pro è un concentrato di potenza in un formato compatto. Lo smartphone è dotato del SoC Apple A17 Pro che viene affiancato da un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore da 48 Megapixel.

La versione in offerta dello smartphone è dotata di 128 GB di storage. Lato software, invece, troviamo il sistema operativo iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple, con il Face ID, per l’autenticazione in sicurezza, e l’accesso a tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro 128 GB al prezzo scontato di 1.039 euro, con 200 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche con pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo. La consegna è sempre gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.