iPhone 15 Pro: nuovo minimo storico IRREALE con quest'offerta

iPhone 15 Pro diventa sempre più conveniente ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 959 euro, con uno sconto di 280 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store oltre che con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal. La promozione disponibile su eBay è valida solo per alcune colorazioni come la Titanio Blu e la Titanio Black. Per ottenere lo sconto è sufficiente aggiungere al carrello il codice SANVALENTINO che automaticamente garantisce uno sconto extra di 50 euro rispetto al prezzo mostrato.

iPhone 15 Pro al minimo storico: è un best buy

Con iPhone 15 Pro è possibile acquistare un nuovo iPhone “Pro” compatto e potente. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con la Dynamic Island, oltre al SoC Apple A17 Pro, garanzia di prestazioni di livello assoluto. Il chip della casa di Cupertino è realizzato con processo produttivo a 3 nm, abbinando prestazioni ed efficienza, con un mix unico nel suo genere.

Tra le specifiche troviamo una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. C’è poi il sistema operativo iOS 17, sempre aggiornato alla versione più recente da Apple e in grado di garantire un accesso completo a tutti i servizi dell’azienda.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 Pro 128 GB al prezzo scontato di 959 euro, con anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per ottenere lo sconto è necessario aggiungere al carrello il codice SANVALENTINO. Per sfruttare la promozione basta premere su uno dei box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.