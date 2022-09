iPhone 15 Pro Max? No, Apple sta lavorando all'iPhone 15 Ultra

Stando a quanto si apprende dall’ultima newsletter di Gurman, pare che l’anno prossimo non vedremo alcun iPhone 14 Pro Max. Al suo posto conosceremo “iPhone 15 “Ultra“, seguendo così il nuovo filone di prodotti super premium del marchio.

Come tutti sappiamo, l’azienda di Cupertino, dopo aver svelato i nuovi iPhone 14, si sta già preparando per realizzare – con abbondante anticipo – gli iPhone 15 del 2023. Oggi apprendiamo che potremo salutare il suffisso “Pro Max”, secondo quanto detto dal giornalista di Bloomberg.

iPhone 15 Ultra: un nuovo nome per un device super potente

All’interno della sua ultima newsletter, il giornalista Mark Gurman ha dichiarato che l’anno prossimo non avremo alcun “Pro Max”. Al suo posto, troveremo un “Ultra” che servirà per tracciare una nuova linea di melafonini dalle caratteristiche spaziali e – sicuramente – dal prezzo fuori-di-testa.

Se facciamo una breve riflessione, possiamo dire che ci aspettiamo un telefono dal design tutto nuovo, quasi estremo, con una porta USB C sul frame inferiore e non solo. Ci potrebbero essere anche altre migliorie sostanziali. Una fra tutte? Il passaggio alla piattaforma Apple Silicon al posto del chip Bionic sotto la scocca.

Potremmo quindi avere un iPhone 15 e 15 Plus con processore Apple Silicon A16, un iPhone 15 Pro con Bionic A17 a 3 nanometri e un iPhone 15 Ultra con M1. Ad ogni modo, i dettagli su questa formazione sono ancora molto vaghi e confusionari fra loro.

Intanto vogliamo segnalarvi l’ottimo iPhone 13 da 256 GB a soli 929,00€. Lo trovate su Amazon e costa pochissimo per quello che offre; pensate che è quasi identico ad iPhone 14 ma costa molto, molto meno. E ha anche più storage a bordo. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e c’è l’ottima assistenza di Apple per un anno e quella di Amazon per due, con supporto tecnico attivo tutti i giorni, anche nei festivi, fino a mezzanotte.

