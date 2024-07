iPhone 15 Pro Max, minimo storico su Amazon: a questo prezzo non ha rivali

L’Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) in Titanio Nero è attualmente in offerta su Amazon al prezzo minimo storico di 1.199€, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo consigliato di 1.489€. In un colpo solo risparmi quasi 300€ e sì, ovviamente al momento del checkout potrai scegliere di pagarlo a rate.

Questo modello rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai suoi predecessori. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici con tecnologia LTPO, offre una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz e una luminosità di picco di 2000 nits, garantendo un’esperienza visiva eccezionale anche sotto la luce diretta del sole. Il corpo in titanio rende il dispositivo non solo più resistente ma anche più leggero rispetto ai modelli precedenti.

Il cuore dell’iPhone 15 Pro Max è il chip A17 Pro, che promette prestazioni elevate e un’efficienza energetica migliorata. Questo chip consente di gestire facilmente il multitasking, i giochi più esigenti e la registrazione video in alta risoluzione. La fotocamera principale da 48MP, accompagnata da una ultra grandangolare da 12MP e una teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 5x, offre una qualità fotografica straordinaria e la possibilità di registrare video in 4K e 8K. Inoltre, l’introduzione della funzionalità di zoom ottico 5x rappresenta un significativo miglioramento per la fotografia a distanza.

L’interfaccia USB-C ha finalmente sostituito il vecchio connettore Lightning, garantendo una velocità estrema nel trasferimento dati. Chiudiamo questo breve quadro parlando della batteria: 4700 mAh per un’ottima autonomia – e ovviamente pieno supporto alla ricarica wireless MagSafe.

