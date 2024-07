iPhone 15 Pro Max: da MediaWorld c'è la supervalutazione dell'usato

Tra le offerte più interessanti del momento segnaliamo la supervalutazione dell’usato di ulteriori 60 euro proposta da MediaWorld sull’acquisto dell’ultimo iPhone 15 Pro Max, in offerta al prezzo scontato di 1.299,99 euro (189 euro in meno rispetto al prezzo consigliato di 1.489 euro). Il modello in offerta è quello con taglio di memoria da 256 GB, volendo però è possibile scegliere fra i tagli da 512 GB o 1 TB, più le colorazioni Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium e Blue Titanium.

La promozione di casa MediaWorld rappresenta un’ottima opportunità per chi vuole sostituire il proprio vecchio iPhone (iPhone 12 o iPhone 13 le due soluzioni migliori per rapporto qualità-prezzo finale) o ha scelto di provare l’universo Apple arrivando da un’esperienza poco gratificante con un top di gamma Android.

iPhone 15 Pro Max in offerta a 1.299,99 euro sul sito di MediaWorld

Le due principali novità del modello 15 Pro Max sono la nuova tele 5X e i nuovi materiali. Iniziamo dal comparto camere, dove ancora una volta Apple si conferma come tra i produttori leader nel segmento degli smartphone, approfittando anche di una riproduzione video di altissimo livello.

C’è poi il passsaggio dall’acciaio al titanio e all’alluminio riciclato, che consentono al modello di ultima generazione di essere significativamente più leggero rispetto al 14 Pro Max. I materiali appena citati non vanno nemmeno ad inficiare sulla certificazione IP68.

Detto questo, per usufruire della supervalutazione usato di MediaWorld occorre per prima cosa aggiungere iPhone 15 Pro Max al carrello, per poi selezionare “Pagamento al ritiro in negozio” e “Ritiro in negozio” (rispettivamente come metodo di pagamento e consegna del prodotto).