iPhone 15 Pro Max da 512 GB al minimo storico su Amazon: è l'offerta top di oggi

iPhone 15 Pro Max da 512 GB diventa sempre più interessante e, grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, è acquistabile al prezzo scontato di 1.399 euro, con il 20% di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. Si tratta del minimo storico per questa versione su Amazon. In offerta c’è anche la versione da 256 GB, ora proposta al prezzo scontato di 1.199 euro. Entrambe le varianti del top di gamma di Apple sono acquistabili anche in 5 rate mensili, senza interessi e con possibilità di pagare con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro Max da 512 GB: un vero best buy a questo prezzo

Con iPhone 15 Pro Max è possibile puntare sul top di gamma di Apple: si tratta di uno smartphone ricco di funzionalità, veloce, con un’eccellente autonomia e un supporto software al top del mercato. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,7 pollici di diagonale con Dynamic Island. C’è spazio anche per il SoC Apple A17 Pro, una garanzia di prestazioni al top in tutti i contesti di utilizzo, anche grazie al processo produttivo a 3 nm. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro Max al prezzo scontato di:

1.199 euro per la versione da 256 GB

per la versione da 1.399 europer la versione da 512 GB

L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.