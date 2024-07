iPhone 15 Pro Max da 256GB scontato di ben 290€ su Amazon!

Amazon sorprende ancora con un’offerta imperdibile per tutti gli amanti della tecnologia: l’Apple iPhone 15 Pro Max da 256GB è ora disponibile a soli 1.199 euro, rispetto al prezzo originale di 1.489 euro. Con un risparmio di 290 euro, questa è l’occasione perfetta per mettere le mani sull’ultimo gioiello di casa Apple, un dispositivo che combina prestazioni eccezionali con un design elegante e innovativo.

Caratteristiche principali dell’iPhone 15 Pro Max

L’iPhone 15 Pro Max rappresenta il culmine dell’innovazione tecnologica di Apple, offrendo una serie di miglioramenti rispetto ai suoi predecessori. Il dispositivo è dotato di un display da 6,7 pollici con tecnologia Super Retina XDR e con ProMotion che spinge il refresh rate fino a 120Hz. Questo schermo offre una risoluzione straordinaria, colori vibranti e un contrasto impressionante, ideale per la visione di contenuti multimediali ad alta definizione.

Alimentato dal chip A17 Pro, l’iPhone 15 Pro Max garantisce prestazioni ultra-rapide e un’efficienza energetica senza precedenti. Questo processore di ultima generazione supporta tutte le attività quotidiane, dalle operazioni multitasking alle applicazioni di realtà aumentata. Il sistema di fotocamere include un obiettivo principale da 48 MP, un ultra-grandangolare e un teleobiettivo migliorato. Queste fotocamere offrono funzionalità avanzate come la modalità Notte, HDR 4K e la capacità di registrare video ProRes, consentendo di catturare immagini e video di qualità professionale in qualsiasi condizione di luce. Presente anche l’apprezzatissimo teleobiettivo 5x con cui è possibile zoomare sul soggetto per scattare primi piani nitidissimi da ancora più lontano.

Realizzato con materiali premium, l’iPhone 15 Pro Max presenta un design in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield. È inoltre resistente agli schizzi di acqua e alla polvere.

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di acquistare l’Apple iPhone 15 Pro Max da 256GB a un prezzo eccezionale su Amazon. Con le sue caratteristiche avanzate, il design elegante e il prezzo scontato, questo smartphone è la scelta ideale per chi desidera il meglio della tecnologia. Visitate Amazon e approfittate di questa straordinaria offerta prima che scada!