iPhone 15 Pro Max da 256 GB e 512 GB in offerta su Amazon (-190€, anche in 5 rate)

iPhone 15 Pro Max è il top di gamma più desiderato del momento ed è ora protagonista di una nuova offerta Amazon davvero interessante. La versione da 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 1.299 euro mentre la versione da 512 GB è acquistabile al prezzo scontato di 1.549 euro. Per entrambe le varianti si tratta di uno sconto netto di 190 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche in 5 rate mensili, pagando con carta di debito e senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul link qui di sotto e scegliere poi la versione da prendere.

iPhone 15 Pro Max: il top di gamma è in offerta su Amazon

Con iPhone 15 Pro Max è possibile accedere al miglior iPhone sul mercato. Il comparto tecnico include un display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island e il chip Apple A17 Pro. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS. Da segnalare la scocca in titanio oltre alla presenza del connettore USB-C.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 15 Pro Max:

Entrambe le versioni sono disponibili con pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e al supporto post-vendita.