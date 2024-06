iPhone 15 Pro Max: con quest'offerta il prezzo è IRREALE (-390€)

È il momento di acquistare iPhone 15 Pro Max. Il top di gamma di Apple, da tempo uno degli smartphone più desiderati in assoluto, è protagonista di una nuova offerta eBay che, grazie al codice sconto SMARTPHONE24, rende il modello ancora più conveniente. In questo momento, è possibile acquistare iPhone 15 Pro Max con un prezzo scontato di 1.099 euro. Si tratta di uno sconto di 390 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. Lo smartphone è acquistabile anche in 3 rate con PayPal. La promozione è valida per le colorazioni Blue Titanio, Titanio Naturale e Nero Titanio (basta premere sulla colorazione desiderata per accedere all’offerta).

iPhone 15 Pro Max: un best buy a questo prezzo

La scheda tecnica di iPhone 15 Pro Max comprende il SoC Apple A17 Pro oltre a un display OLED da 6,7 pollici, con Dynamic Island. C’è spazio anche per una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS e c’è la possibilità di sfruttare il Face ID.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTPHONE24 è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro Max al prezzo scontato di 1.099 euro, con 390 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store e la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo sconto è valido solo fino al 30 giugno, quando terminerà la validità del codice promozionale indicato. Gli sconti valgono per le colorazioni Blue Titanio, Titanio Naturale e Nero Titanio.