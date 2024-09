iPhone 15 Pro Max: con quest'offerta è sempre più interessante | Meglio del 16 Pro Max?

iPhone 15 Pro Max cala ancora di prezzo e diventa sempre più interessante: sfruttando la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24, infatti, è ora possibile acquistare l’oramai ex top di gamma Apple con un prezzo scontato di 1.164 euro per la versione da 256 GB. Si tratta di un prezzo più basso di 325 euro rispetto a iPhone 16 Pro Max 256 GB.

Con questa differenza di prezzo, la scelta giusta continua ad essere l’ottimo iPhone 15 Pro Max, vero e proprio punto di riferimento del mercato per chi cerca uno smartphone Apple in questo momento. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro Max: ora è da prendere subito

Con iPhone 15 Pro Max è possibile puntare su di uno smartphone di ottima qualità, veloce, efficiente e con un supporto software al top. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island a cui si affianca il SoC Apple A17 Pro a 3 nm.

Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori con sensore principale da 48 Megapixel oltre al sistema operativo iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple e la possibilità di sfruttare, in futuro, Apple Intelligence. La versione in offerta dello smartphone è dotata di 256 GB di storage.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24, iPhone 15 Pro Max è ora disponibile con un prezzo scontato di 1.164 euro e con 325 euro di sconto rispetto al nuovo iPhone 16 Pro Max. L’offerta consente anche il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. L’acquisto può avvenire premendo sul box qui di sotto.