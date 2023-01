iPhone 15 Pro Max avrà una lente ESCLUSIVA

In queste ore abbiamo appreso un’interessantissima indiscrezione inerente i nuovi melafonini di casa Apple; di fatto, sembra che iPhone 15 Pro Max (detto anche iPhone 15 Ultra) vanterà una lente periscopica incredibile. Tuttavia, sarà un’esclusiva della variante da 6,7 pollici. Nel 2024 invece, questo sensore lo vedremo su tutti i modelli premium della serie.

iPhone 15 Pro Max: l’unico con lente periscopica, a quanto pare

Leggiamo adesso che iPhone 15 Pro Max sarà l’unico a supportare un obiettivo con lente a periscopio, con tanto di zoom ottico notevolmente migliorato rispetto al passato. L’hardware in questione diverrà una caratteristica principale di tutta la serie Pro del 2024, invece. A dirlo, un rapporto appena emerso che proviene dalla Corea.

Stando a quanto riporta The Elec infatti, l’OEM di Cupertino intende usare un teleobiettivo a “zoom piegato”; questa sarà una caratteristica esclusiva del Pro Max del 2023 e lo ha confermato anche l’analista Ming-Chi Kuo. In passato l’uomo aveva predetto proprio questo: il melafonino da 6,7 pollici di punta di quest’anno sarebbe stato l’unico ad ottenere una camera periscopica, ipotesi corroborata anche dall’analista Jeff Pu.

Ma a cosa serve un sistema a periscopio? Semplice: la luce entra nella lente e viene riflessa da uno specchio angolato che si rivolge al sensore interno della fotocamera. La luce che viaggia quindi, cambia direzione in una sorta di configurazione “piegata”; questo consentirebbe, in poche parole, ingrandimenti senza perdita di dettaglio o qualità.

Ad oggi poi si apprende che la mela sta cercando nuovi fornitori per i sistemi di stabilizzazione che vedremo nell’obiettivo periscopico di iPhone 15 Pro Max/Ultra. Pare che la compagnia voglia fare riferimento a LG Innotek e a Jahwa Electronics. Sono due aziende che hanno già collaborato con Samsung per gli ultimi flagship del marchio sudcoreano e pare che saranno presenti anche nei componenti dell’ammiraglia in arrivo Galaxy S23 Ultra.

Ci domandiamo se sarà una mossa vincente quella di differenziare – ancora di più – le iterazioni Pro e Pro Max. Negli ultimi due anni abbiamo visto modelli identici ma con differenze sostanziali solo nella batteria e nella dimensione del pannello. Voi cosa ne pensate?

