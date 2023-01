Samsung Galaxy S23 Ultra batterà iPhone 15 Ultra?

Parliamo ora di processori per smartphone; in questo settore, abbiamo osservato che quelli di Apple sono sempre stati i migliori. Pensiamo all’A15 Bionic che è stato in grado di superare lo Snapdragon 8+ Gen 1 in termini di performance, così come anche l’A16 di ultima generazione. Tuttavia, sembra che Qualcomm sia riuscita a migliorare le prestazioni della sua ultima piattaforma, lo Snapdragon 8 Gen 2 che verrà adottato dal Samsung Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il processore sarà incredibile

Stando a quanto riportano i test fatti dall’utente GoldenReviewer con lo Xiaomi 13, vediamo che tale chip è drasticamente più potente delle vecchie soluzioni.

Leggiamo infatti che le prestazioni sono aumentate del 10%, anche se il core opera alla stessa frequenza. Con l’S23 Ultra però, che avrà una CPU overcloccata, avremo un aumento ancora più notevole. Inoltre, questo processore migliora l’efficienza energetica e non scalda, merito anche dei core secondari.

Inoltre, dalle ultime indiscrezioni, abbiamo letto che il processore di Apple del 2023, l’A17 Bionic, si concentrerà sulle performance legate all’autonomia piuttosto che alla potenza bruta. Il merito sarà dovuto al passaggio all’architettura a 3 nanometri che ridurrà i consumi energetici del 35%. Non sappiamo se vedremo anche il supporto al Ray Tracing con gli iPhone del futuro; in origine, questa tecnologia sarebbe dovuta arrivare sui modelli del 2022, ma così non è stato.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Galaxy S22 5G si trova su Amazon con 798,30€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del prodotto. In omaggio c’è anche il pratico caricatore da muro da 25W. Non di meno, il telefono è venduto e spedito da Amazon stessa, quindi vuol dire che gode della massima garanzia possibile, con due anni di assistenza e supporto tecnico dedicato. Fate presto, perché è un’ottima offerta; vi consigliamo di non lasciarvela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.