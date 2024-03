iPhone 15 Pro Max: a QUESTO PREZZO è da prendere subito (-335€)

iPhone 15 Pro Max costa 1.489 euro se acquistato all’Apple Store, con la variante “base” da 256 GB. Nonostante il prezzo elevato, si tratta dello smartphone più desiderato del momento. Grazie alla nuova offerta eBay, però, è ora possibile acquistare il top di gamma di Apple con un prezzo scontato di 1.154 euro, beneficiando così di ben 335 euro di sconto rispetto al prezzo dello store ufficiale.

La promozione è legata all’utilizzo del codice sconto PSPRMAR24, da aggiungere al carrello prima di concludere l’ordine per ottenere uno sconto extra. È anche possibile completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro Max: con quest’offerta è un best buy assoluto

Con iPhone 15 Pro Max è possibile accedere al miglior iPhone sul mercato. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,7 pollici, con Dynamic Island, oltre che del SoC Apple A17 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm e in grado di garantire prestazioni eccellenti. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore e il sistema operativo iOS.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR24 è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro Max 256 GB al prezzo scontato di 1.154 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi, grazie a PayPal.

Sfruttando la promozione in corso, è possibile ottenere 335 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.