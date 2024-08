iPhone 15 Pro Max (512 GB) è in offerta su Amazon al nuovo MINIMO STORICO

È il momento giusto per prendere iPhone 15 Pro Max: grazie alla nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, il top di gamma di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.249 euro per la versione da 256 GB mentre la versione da 512 GB costa ora 1.399 euro. Per questa seconda versione si tratta di un nuovo minimo storico per lo smartphone, venduto direttamente da Amazon. L’offerta è disponibile qui di sotto.

iPhone 15 Pro Max: è l’occasione giusta per prenderlo

Con iPhone 15 Pro Max è possibile acquistare il top di gamma più desiderato del momento. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island oltre che il potente SoCApple A17 Pro, affiancato da una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato alla versione più recente disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro Max al prezzo scontato di:

Per accedere subito allo sconto è sufficiente premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per alcune colorazioni dello smartphone di Apple. L’occasione è quella giusta per poter acquistare il top di gamma di Apple. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon e, per gli utenti selezionati, c’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 5 rate mensili. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.