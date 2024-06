iPhone 15 Pro Max (256 GB): nuovo MINIMO STORICO su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Apple veramente incredibile; parliamo del flagship iPhone 15 Pro Max, il top del momento che adesso si trova al suo minimo storico su Amazon. Nello specifico, il modello in colorazione “titanio naturale”, con 256 GB di memoria interna, costa solo 1199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso: a questa cifra è un best buy senza eguali, anche perché è un cameraphone di alto profilo, un batteryphone ma anche un prodotto con cui giocare visto che possiede un processore Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri.

iPhone 15 Pro Max: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un’ammiraglia senza eguali: ha uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion (refresh rate adattivo). Il SoC interno, come detto, è l’Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri da TSMC e coadiuvato da 256 GB di memoria interna. La batteria dura anche due giorni con una singola carica e si ricarica rapidamente via USB Type-C o mediante wireless charging. Volendo c’è anche la tecnologia MagSafe sulla back cover. Il telefono è costruito in maniera impeccabile con un frame in titanio aerospaziale e la back cover in vetro satinato. La main camera è una lente da 48 megapixel che permette di girare video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES, ma permette anche di scattare foto in ProRAW.

iPhone 15 Pro Max è il flagship del momento; viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.