iPhone 15 Pro Max (256 GB): l'ammiraglia da comprare oggi è IN SCONTO

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso iPhone 15 Pro Max, l’ammiraglia del momento, costa soltanto 1349,00€, IVA inclusa e spese comprese. Il modello in questione è quello in colorazione “titanio naturale” e ha 256 GB di memoria interna, non espandibile, ovviamente.

Fate presto se siete interessati/e perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul noto portale di e-commerce americano o per quanto durerà la promo dedicata. A questa cifra è imperdibile. Fra le altre cose, vi suggeriamo di prenderlo da Amazon perché ci sono tantissimi vantaggi esclusivi: citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti) e la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di due anni con il rivenditore con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPhone 15 Pro Max: l’ammiraglia del momento imperdibile

iPhone 15 Pro Max è un Best Buy senza rivali e senza paragoni; ha uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,7 pollici con cornici sottili, Dynamic Island e luminosità di picco di 2000 nit. Non manca l’HDR e il ProMotion, per una visualizzazione dei contenuti sempre al top anche sotto la luce diretta del sole. C’è un processore Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri con 256 GB di memoria interna; la batteria è capiente e generosa e promette due giorni di autonomia con una singola carica. A proposito, la ricarica avviene rapidamente mediante USB Type-C o sfruttando la wireless charging. C’è anche la tecnologia MagSafe e sappiate che la porta adopera la Gigabit per il trasferimento dei dati.

L’ammiraglia di casa Apple è in vendita su Amazon con tantissimi vantaggi esclusivi. Con un prezzo di soli 1349,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non potete lasciarvelo sfuggire. Correte a prendere iPhone 15 Pro Max da Amazon adesso.