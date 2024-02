iPhone 15 Pro Max (256 GB) in titanio naturale: il TOP che devi comprare oggi

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso su Amazon; il meraviglioso iPhone 15 Pro Max, nella sua iterazione color “titanio naturale”, con 256 GB di memoria interna, è in super sconto al prezzo speciale di soli 1349,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché se siete alla ricerca di un nuovo melafonino top senza compromessi, questo è sicuramente il device ehe dovete acquistare, senza rivali e senza paragoni. Ha un costo elevato, è vero, ma con il noto portale di e-commerce americano avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi. Correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi o prima che finiscano le scorte disponibili.

iPhone 15 Pro Max: prendetelo adesso

Il meraviglioso iPhone 15 Pro Max è un gioiello tecnologico assurdo; è dotato di uno schermo OLED Retina XDR da circa 6,7 pollici con ProMotion al seguito e luminosità di picco di 2000 nit. Questo è uno dei migliori display che vi siano in circolazione quindi non lasciatevi sfuggire l’opportunità di prendere il gadget, soprattutto se volete utilizzarlo per guardare contenuti multimediali. Se ci intendete lavorare, sappiate che presenta un processore Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri che promette prestazioni e performance esagerate. Inoltre, è costruito con materiali di cura: c’è il titanio aerospaziale sul frame e il vetro Ceramic Shield a protezione del pannello anteriore.

Non manca una batteria degna di nota che promette un giorno e mezzo di autonomia con una singola carica, si ricarica in un lampo con la USB Type-C e sappiate che il comparto fotografico è degno di nota visto che ci sono tre sensori evoluti che possono girare video in ProRES e scattano fotografie in ProRAW. Al prezzo di soli 1349,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un vero best buy senza paragoni e senza compromessi: correte a prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.