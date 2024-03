iPhone 15 Pro Max (256 GB): a soli 1299€ è il TOP che devi comprare

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di Apple ma non sapete cosa acquistare, noi oggi vi proponiamo l’iPhone 15 Pro Max, il top di gamma della line-up del colosso americano di Cupertino. Viene venduto e spedito, nella sua iterazione color “titanio nero”, con 256 GB di memoria interna, al prezzo speciale di soli 1299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese grazie al portale di Amazon. C’è perfino la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, quindi cosa aspettate? A questa cifra risulta essere un best buy senza paragoni, anche perché risparmierete il 13% sul valore di listino.

iPhone 15 Pro Max: l’ammiraglia che potete comprare oggi su Amazon

iPhone 15 Pro Max è uno smartphone di Apple sensazionale, dotato di uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion, Dynamic Island e cornici sottili. La luminosità di picco è elevatissima, pari a ben 2000 nit. Il frame è in titanio aerospaziale mentre la back cover è in vetro satinato e supporta la ricarica wireless oltre che quella MagSafe. Il processore interno è l’ottimo Apple A17 Pro a 3 nanometri coadiuvato da un modem 5G e da ben 256 GB di memoria interna. Come non citare poi la batteria che promette un’autonomia degna di nota con una singola carica e che si ricarica tramite USB Type-C. A proposito, la porta in questione supporta anche il trasferimento dati con velocità Gigabit.

Il comparto fotografico è composto da due sensori evoluti che girano video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES, ma scattano anche bellissime fotografie in ProRAW, perfette per essere elaborate e postate sui social network. Insomma, iPhone 15 Pro Max, nella sua iterazione in color “titanio nero”, con 256 GB di memoria interna, costa solo 1299,00€, IVA inclusa, su Amazon.