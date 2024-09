iPhone 15 Pro in offerta a un PREZZO IRREALE: è da prendere subito

iPhone 15 Pro diventa sempre più interessante: con la nuova offerta eBay, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 909 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro: a questo prezzo non ha rivali

Con iPhone 15 Pro si va sul sicuro, con la possibilità di acquistare uno smartphone completo, ricco di funzionalità e con un’efficienza al top del mercato. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre che il SoC Apple A17 Pro, una garanzia assoluta in termini di prestazioni.

Il sistema operativo è iOS, con possibilità di sfruttare aggiornamenti costanti da parte di Apple che metterà a disposizione dei possessori di iPhone 15 Pro anche le funzionalità Apple Intelligence per l’accesso all’intelligenza artificiale. La versione in offerta è quella da 128 GB. Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 48 Megapixel. Da segnalare la possibilità di sfruttare il Face ID oltre che l’accesso completo a tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro 128 GB al prezzo scontato di 909 euro. Lo smartphone è acquistabile anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.