iPhone 15 Pro in offerta a QUESTO PREZZO è il vero best buy di oggi (-255€)

È il momento giusto per acquistare iPhone 15 Pro. Lo smartphone di Apple, infatti, è protagonista di una nuova offerta eBay che consente l’acquisto al prezzo scontato di 984 euro, con un risparmio di 255 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store (1.239 euro). C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal come strumento di pagamento. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

iPhone 15 Pro: a questo prezzo è un best buy

Con iPhone 15 si va sul sicuro. Lo smartphone di Apple è dotato di una scheda tecnica ottima ed è in grado di abbinare prestazioni elevate con dimensioni compatte. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con la Dynamic Island, e il potente SoC Apple A17 Pro. Da notare anche la tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è sempre l’immancabile iOS, con tutte le funzionalità tipiche degli iPhone e con costanti aggiornamenti da parte di Apple. Lo smartphone ha tutto quello che serve per garantire prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro al prezzo scontato di 984 euro, con uno sconto di ben 255 euro rispetto al prezzo di listino praticato dall’Apple Store e con la possibilità di completare il pagamento in 3 rate senza interessi grazie a PayPal. L’offerta è valida solo per un breve periodo e può essere sfruttata premendo sul box riportato qui di sotto e aggiungendo lo smartphone al carrello.