iPhone 15 Pro e Pro Max ufficiali: scocca in TITANIO, A17 Pro e pulsante AZIONE

iPhone 15 e iPhone 15 Pro Max sono stati inevitabilmente i grandi protagonisti del keynote Wonderlust tenuto da Apple a Cupertino.

I dispositivi di punta della nuova line-up di smartphone della mela morsicata rispettano le previsioni e si presentano con una elegante e solida scocca in titanio, accompagnato dall’altra grande novità già presentata con gli iPhone 15 base: la porta USB-C. Ma ovviamente non c’è solo questo.

iPhone 15 Pro e Pro Max: caratteristiche, prezzo e data di uscita ufficiale

iPhone 15 Pro ha un display Super Retina XDR da 6.1 pollici che diventano 6.7 nel modello Pro Max. Entrambi sono naturalmente realizzati con la nuova scocca in titanio che promette di rendere i nuovi smartphone di casa Apple come tra i più resistenti in assoluto nel settore.

Altra anticipazione confermata è il pulsante Azione, che andrà a sostituire l’interruttore per la suoneria sulla parte laterale del telefono. Il pulsante Azione può essere personalizzato nel modo che si preferisce, tra scorciatoie, funzioni di accessibilità, aprire la fotocamera, accendere la torcia e molto altro ancora.

Entrambi i dispositivi saranno alimentati dal nuovo chipset Apple A17 Pro formato da CPU 6-core che promette di essere il 10% più veloce del più veloce del settore. La nuova GPU è stata definita invece come la più grande riprogettazione nella storia delle GPU di Apple.

La fotocamera sarà da 48 megapixel ma con un sensore ancora più grande rispetto alla scorsa generazione. Questo permetterà di avere migliori performance in condizioni di scarsa luminosità. La modalità notturna è adesso alimentata dal photonic engine.

Migliora lo zoom ottico: 5x su lente focale da 120mm, il 25 percento più larga rispetto rispetto 14 Pro max. Ultrawide da 12mp con un nuovo rivestimento e una modalità notturna migliorata. Gamma di zoom ottico da 13 a 120mm dal macro, dunque, fino al 5X.

I preordini di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max partiranno venerdì 15 settembre con lancio previsto il 22 settembre. Il prezzo di partenza per il modello da 128GB è da 999 dollari, attendiamo di avere conferme per quanto riguarda l’Italia.

iPhone 15 Pro Max partirà invece di 1199 dollari per il modello da 256GB.

iPhone 15 Pro e Pro Max: i prezzi italiani ufficiali

Con un comunicato stampa diffuso in serata, Apple ha diffuso i prezzi per il mercato italiano.

iPhone 15 Pro

128GB: 1239 euro o 51,62 al mese

256GB: 1369 euro o 57,05 al mese

512GB: 1619 euro o 67,45 al mese

1TB: 1869 euro o 77,89 al mese

iPhone 15 Pro Max

256GB: 1489 euro o 62,04 al mese

512GB: 1739 euro o 72,45 al mese

1TB: 1989 euro o 82,82 al mese

Il lancio è previsto anche in Italia il prossimo 22 settembre, con preordini che saranno aperti da venerdì 15.