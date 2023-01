iPhone 15 Pro e iPad Pro (2024): a bordo ci sarà la famosa tecnologia Taptic Engine

Il nuovo iPhone 15 Pro potrebbe essere dotato di pulsanti volume e di accensione a stato solido con tecnologia Taptic Engine all’interno. Probabilmente, anche iPad Pro (2024) con schermo OLED potrebbe presentare questa innovativa funzionalità.

L’analista della mela Ming-Chi Kuo ha anche aggiunto che, se questa feature verrà accolta positivamente, il cambiamento avverrà anche per gli altri gadget di fascia alta. Pensiamo anche all’Apple Watch Ultra di seconda generazione.

iPhone 15 Pro: come funzionerà la tecnologia Taptic Engine?

In passato abbiamo appreso dall’analista Ming-Chi Kuo che i modelli di iPhone 15 Pro sarebbero stati dotati di pulsanti Taptic Engine; questa tecnologia serve per restituire un feedback tattile quanto i tasti vengono premuti, senza che questi però si muovano effettivamente. Pensiamo al pulsante Home con Touch ID di iPhone SE (2022), per fare un esempio o al trackpad dei MacBook più recenti. Nei tweet dell’analista scopriamo anche che Cirrus Logic sarà il fornitore di questa tecnologia per i melafonini.

(1/5)

Cirrus Logic is the primary winner for canceling physical buttons and the change to adopt solid-state buttons on the 2H23 high-end iPhone 15 models. https://t.co/CNfZOYwRXn — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 11, 2023

Inoltre, i pulsanti a stato solido su iPhone serviranno anche per migliorare la resistenza agli agenti esterni come acqua e polvere, eliminando quindi la possibilità di usura dei meccanismi legati alle parti mobili. Attenzione però perché questo cambio di rotta potrebbe esser valido solo per la gamma Pro/Ultra. I modelli basici dovrebbero disporre ancora dei tasti fisici. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”, anche perché mancano circa otto mesi al lancio dei nuovi smartphone; restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.

L’offerta del giorno

Se volete fare un buon affare oggi su Amazon, vi segnaliamo che iPhone 14 Pro (128 GB) in colorazione nero siderale, si porta a casa con 1324,60€ con spedizione celere e gratuita. C’è un piccolo sconto pari al 4% sul prezzo di listino e in più il dispositivo gode di una doppia garanzia; da un lato quella di Apple per un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+), dall’altro invece, quella di Amazon con due anni di assistenza gratuita con supporto tecnico attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.