iPhone 15 Pro: i nuovi modelli saranno MOLTO più costosi

I nuovi modelli di iPhone 15 Pro potrebbero essere più costosi del previsto; si dice che Apple stia aumentando drasticamente i prezzi dei futuri flagship, stando agli ultimi rapporti emersi sul web.

iPhone 15 Pro: perché Apple aumenterà il prezzo?

Ovviamente è una notizia da prendere con “un pizzico di sale”, anche perché proviene da una fonte non verificata su Weibo. Verosimilmente, Apple aumenterà il costo medio al pubblico di iPhone 15 Pro per differenziarlo ancora di più da iPhone 15 e 15 Plus. In poche parole, non saranno questi ultimi due device a costare meno, ma le ammiraglie avranno un prezzo ancora più elevato, al contrario. Non si sa quale sia il GAP monetario fra le due line-up del 2023. Ad oggi, i prezzi americani partono da 999$ per il 14 Pro (da noi sono 1339,0€), mentre adesso potremmo assistere ad aumenti di oltre 1000 dollari per device.

Considerando che le iterazioni basiche acquisiranno caratteristiche ereditate dai Pro del 2022 (Dynamic Island, main camera da 48 mpx e non solo), ci sarà ancora più necessità da parte dell’azienda di differenziare le categorie.

I motivi sono vari: da un rapporto uscito lo scorso mese, Apple si è dichiarata molto preoccupata delle vendite di iPhone 14 Plus e quindi è logico che ora stia valutando nuove soluzioni per far sì di non creare questo scenario anche per il prossimo anno.Come detto, si tratta di un leak, quindi non è una notizia certificata al 100% sebbene il tipster sia alquanto affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.