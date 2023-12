iPhone 15 Pro e iOS 17.2: come si gira un video spaziale per il Vision Pro?

In queste ore è arrivato iOS 17.2; si può scaricare su iPhone o iPad. Grazie a questo aggiornamento ora si possono registrare video spaziali (ma solo su iPhone 15 Pro e Pro Max) e si possono anche visualizzare all’interno dell’applicazione “Foto”. Questa genere di prodotti audiovisivi saranno compatibili con il prossimo Vision Pro di Apple. Se volete provare a realizzare una clip in questa modalità, ora vi spieghiamo come fare.

iPhone 15 Pro: come fare per abilitare il video spaziale

Come detto, in primo luogo occorre avere un iPhone 15 Pro o un Pro Max e bisogna aggiornarlo all’ultima versione di iOS. Ricordiamo, a tal proposito, che il modello da 6,1″ (in colorazione titanio blu e con 128 GB di memoria interna) oggi si trova a 1149,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il debutto del visore proprietario della mela invece, è atteso per la primavera del prossimo anno (negli USA). Se volete prepararvi all’arrivo di questo wearable, potrebbe essere interessante imparare a registrare video in un nuovo formato speciale chiamato “spatial video” (letteralmente, video spaziale).

Questa genere di clip, se viste su iPhone, appaiono come normali video, ma sul Vision Pro saranno in grado di fornire un’esperienza visiva ancora più coinvolgente, addirittura “tridimensionale”. Il merito è da ricercare nelle avanzatissime tecniche di ideografia computazionale e di compressione HEVC. I video vengono registrati a 30 fps in FullHD e possono occupare fino a 130 MB di storage per un singolo minuto di ripresa. Vediamo ora come si può abilitare questa feature:

Bisogna andare nelle impostazioni di un iPhone 15 Pro o Pro Max;

Selezionare “fotocamera” e quindi, “formati”;

Scorrere fino a “acquisizione video” e attivare lo switch posto vicino alla dicitura “video spaziale per Apple Vision Pro”.

La compagnia di Cupertino afferma che i video in questo formato vengono meglio se l’iPhone è posto in orizzontale; se andate nell’app fotocamera, una volta fatto questo, dovrete pigiare l’icona del visore nel riquadro. Una volta pronti, premete il classico pulsante rosso di Recording e il gioco sarà fatto. Siete pronti all’arrivo sul mercato del primo headset consumer del colosso americano?

