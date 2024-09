iPhone 15 Pro da 512 GB cala al minimo storico su Amazon: ora il prezzo è giusto

iPhone 15 Pro è uno degli smartphone più interessanti sul mercato, garantendo dimensioni compatte e prestazioni elevate. Per avere spazio di archiviazione sufficiente, è utile puntare sulla versione da 512 GB dello smartphone di Apple. Questa versione è ora in offerta su Amazon, toccando il nuovo minimo storico sullo store. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, iPhone 15 Pro 512 GB è ora disponibile al prezzo scontato di 1.399 euro. C’è anche la possibilità di completare il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi nascosti.

iPhone 15 Pro da 512 GB: il prezzo è ottimo

La scheda tecnica di iPhone 15 Pro si basa su due elementi principali: il SoC Apple A17 Pro, una garanzia di prestazioni elevate anche grazie al processo produttivo da 3 nm, e il display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e una luminosità molto elevata oltre che con un refresh rate adattivo che può arrivare fino a 120 Hz.

C’è poi un ottimo comparto fotografico con una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple e la possibilità di sfruttare il Face ID per l’accesso in sicurezza. Come detto, la versione in offerta è quella da 512 GB che mette a disposizione tantissimo spazio di archiviazione.

Con l’offerta Amazon in corso in questo momento, quindi, iPhone 15 Pro da 512 GB è ora disponibile con un prezzo scontato di 1.399 euro. Lo smartphone è disponibile anche con un pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta riguarda diverse colorazioni. Per chi vuole spendere qualcosa in meno, segnaliamo anche la possibilità di prendere il modello da 256 GB che viene proposto a 1.099 euro.

iPhone 15: Pro: tanta potenza in un formato compatto