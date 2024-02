iPhone 15 Pro da 256GB scontato del 10% su Amazon: il risparmio è di ben 140€

Se siete alla ricerca di un validissimo telefono, elegante, funzionale e ricco di prestazioni, il nuovissimo iPhone 15 Pro è ciò che state cercando. Unico nel suo genere, è famoso per avere un prezzo tutt’altro che abbordabile. Tuttavia, oggi, grazie alle promozioni del giorno di Amazon è disponibile a 1.229 euro scontato del 10% nella configurazione con 256GB di memoria di archiviazione, con la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

iPhone 15 Pro: caratteristiche tecniche

L’iPhone 15 Pro è caratterizzato da un design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. In più è a prova di schizzi, gocce e polvere. Display evoluto rispetto ai precedenti, Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion spinge il refresh rate fino a 120Hz così da avere prestazioni grafiche al top.

Grazie alla presenza del display always-on, la schermata di blocco è sempre visibile così da non essere nemmeno toccata per sapere cosa c’è di nuovo. Presente il nuovissimo chip A17 Pro per un’esperienza di gioco unica e immersiva, inoltre, non interferisce con la durata della batteria. Per tutti gli amanti delle fotografie l’iPhone 15 Pro è potentissimo grazie alla presenza di ben sette obiettivi professionali a disposizione, avrete foto ad altissima risoluzione con colori più intensi e dettagli più definiti, usando la fotocamera principale da 48MP mentre con il teleobiettivo 3x su iPhone 15 Pro potrete zoomare sul soggetto per scattare primi piani nitidissimi da ancora più lontano.

Il nuovo connettore USB-C vi permetterà di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo, compatibile con lo standard USB 3, per un trasferimento dati ultrarapido. In più grazie alla funzione SOS emergenze via satellite potrete chiamare i soccorsi in modo rapido e veloce e con il Wi-Fi 6E, i download sono fino a due volte più veloci.

Un prezzo non troppo basso, ma che vi darà la possibilità di acquistare e avere con voi un potentissimo e utilissimo telefono al suo minimo storico sul web. Acquistatelo su Amazon e avrete la possibilità di pagarlo a rate. Potrà essere vostro al prezzo di 1.229 euro con uno sconto del 10% nella configurazione con 256GB di memoria di archiviazione.

