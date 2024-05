iPhone 15 Pro da 256 GB: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (-290€)

È il momento giusto per acquistare su Amazon un nuovo iPhone 15 da 256 GB. Lo smartphone di Apple, nella variante con il doppio di memoria rispetto al taglio base da 128 GB, è ora disponibile al prezzo scontato di 1.079 euro, con uno sconto di 290 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store (1.369 euro) e con la possibilità di optare per l’acquisto in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti a rate. Lo sconto è valido per diverse colorazioni ed è disponibile tramite il box qui di sotto.

iPhone 15 Pro da 256 GB è un best buy su Amazon

Con iPhone 15 Pro è possibile acquistare il miglior compatto sul mercato: il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,1 pollici arricchito dall’oramai immancabile Dynamic Island, sempre più tratto distintivo degli smartphone di Apple. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Apple A17 Pro, con processo produttivo a 3 nm e in grado di offrire prestazioni elevate con consumi ridotti. Da notare anche una tripla fotocamera nella parte posteriore della scocca, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è, naturalmente, iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da parte di Apple, con nuove funzioni e bug fix.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro da 256 GB al prezzo scontato di 1.079 euro, con ben 290 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. Lo smartphone di Apple è disponibile anche con possibilità di pagamento rateale, con acquisto in 5 rate senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.