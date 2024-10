iPhone 15 Pro da 1 TB: nuovo minimo storico su Amazon | Best Buy

iPhone 15 Pro è protagonista di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. La versione da 1 TB dello smartphone, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 1.483 euro con possibilità anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per alcune colorazioni e solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 15 Pro: nuovo minimo su Amazon per la versione da 1 TB

Con iPhone 15 Pro si va sul sicuro, con la possibilità di sfruttare uno smartphone davvero completo, veloce e compatto. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A17 Pro, vero e proprio “cuore” dello smartphone in grado di offrire prestazioni elevate e tanta efficienza grazie al processo produttivo a 3 nm.

La scheda tecnica comprende anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS. La versione in offerta, come detto, è la più capiente ovvero quella con 1 TB di storage, raramente proposta in offerta.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro da 1 TB è ora disponibile al prezzo scontato di 1.483 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico per la variante con più storage dello smartphone. C’è anche la possibilità di completare il pagamento con l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi. L’offerta è disponibile di seguito. La promozione è valida solo per un breve periodo e solo per alcune colorazioni dello smartphone.