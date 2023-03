iPhone 15 Pro: cosa vogliamo vedere nel nuovo modello di Apple

In questo articolo vorremmo parlare di una serie di caratteristiche che ci piacerebbe vedere nel prossimo iPhone 15 Pro di Apple. Sappiamo che i leaks e i Rumors relativi ai nuovi dispositivi sono online da diverso tempo, ma oggi vogliamo fare qualcosa di diverso; vorremmo dare un nostro punto di vista su cosa ci piacerebbe osservare ma soprattutto avere in un gadget della mela. Intanto, per tornare nel mondo reale, vi ricordiamo che iPhone 14 Pro da 128 GB in colorazione nero siderale si porta a casa con soli 1179,00 €, spese di spedizione comprese.

iPhone 15 pro: la lista delle caratteristiche dei nostri sogni

In primo luogo vorremmo vedere un’estetica leggermente rinnovata, magari con i bordi squadrati ma con una curvatura sulla back cover. Sarebbe gradito il titanio aerospaziale, il materiale di punta che abbiamo in Apple Watch ultra, ma anche con l’acciaio non ci possiamo lamentare. D’altronde, squadra che vince non si cambia quindi, per noi, basterebbe avere un leggero cambio di prospettiva, con poche ma sostanziali migliorie.

Ci piacerebbe poi vedere un attacco USB type-C, così da avere un cavo di ricarica unico per tutti i dispositivi, sempre a patto che Apple non scelga di renderlo MFi come il Lightning. Una porta USB C consentirebbe di avere velocità di ricarica più elevate, trasferimento dei dati celere e molto altro ancora.

Non ci serve un processore Apple Bionic A17, ma ci piacerebbe vedere un software ad altezza delle aspettative. Sarebbe bello avere un Always On display come quello di Android, quindi meno energivoro e più concreto, che si focalizzi su ciò che realmente conta: una user experience priva di bug.

Come non citare poi un comparto fotografico con novità software; una fotocamera da 48 megapixel serve a poco all’utente finale se poi si attiva solo in determinati casi. Da fan delle foto tele, un’ottica periscopica sarebbe un sogno, ma tant’è.

Voi cosa vi aspettate dei nuovi iPhone? Fatecelo sapere.

