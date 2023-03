iPhone 15 Pro: confermati i nuovi pulsanti a stato solido

Il futuro top di gamma iPhone 15 Pro disporrà di nuovi pulsanti a stato solido. A dirlo, una serie di rumors emersi in rete. La serie premium di Apple verrà lanciata entro la fine dell’anno, come sappiamo. Ci saranno grossi cambiamenti con i terminali in arrivo. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo a legger un super articolo riassuntivo che abbiamo fatto di recente sui prossimi telefoni della mela. Lo trovate qui.

Nel corso delle ultime due settimane, abbiamo scoperto che i prossimi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max presenteranno dei pulsanti a stato solido. Dal rapporto appena emerso online scopriamo che l’estetica dei tasti rimarrà invariata, ma ci sarà un modulo unico per il bilanciere del volume. Non ci saranno più due unità separate come abbiamo avuto finora.

Almost 100% sure that the iPhone 15 Pro will LONG Unified Volume button, rather than 2 separate ones.

While making our iPhone 15 Pro Concept, we’ve found that Apple uses 2 pins on each of the 2 volume buttons. The iPhone 15 Pro CAD only shows 2 pins on a longer volume button. pic.twitter.com/KzkpS9fYBB

